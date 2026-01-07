صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریلوے گراؤنڈ میں سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر کیلئے فنڈز کا اجرا

  • فیصل آباد
ریلوے گراؤنڈ میں سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر کیلئے فنڈز کا اجرا

بچیانہ(نمائندہ دنیا )ایم پی اے و چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی سردار خان بہادرڈوگر کی خصوصی دلچسپی سے ریلوے گراؤنڈ میں جدید سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر کیلئے فنڈز کا اجرا کر دیا گیا۔

اس اہم منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کیلئے محکمہ سپورٹس کی تکنیکی ٹیم نے معززینِ علاقہ الحاج میاں رفیق طاہر، عابد ملک، سردار نواز ڈوگر، مشرف حمید، میاں زاہد اور دیگر کے ہمراہ ریلوے گراؤنڈ کا دورہ کیا اور تعمیراتی کام کیلئے زمین کی پیمائش کی۔ اس موقع پر خان بہادر ڈوگر نے کہا نوجوانوں کو صحتمند تفریح کی فراہمی اور کھیلوں کی سرگرمیوں کی بحالی اولین ترجیح ہے ۔ تعمیراتی کام کا جلدآغاز کر دیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ملزمالکان سستی گندم خرید کر آٹا مہنگا فروخت کرنے لگے 10کلوتھیلے کی سپلائی انتہائی کم

پریس کلب میں سپورٹس گالا اینڈ فیملی فیسٹیول کی اختتامی تقریب

ڈپٹی کمشنر بھکر کی زیر صدارت ہیلتھ اور ایجوکیشن کونسل کے اجلاس

مویشی چوری کے 11 مقدمات میں مطلوب 2ملزم گرفتار

بزنس بینک اکاؤنٹس اور ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام کا جائزہ اجلاس

ماحولیاتی آلودگی پھیلانے پر ایک بھٹہ سیل،بھرائی مسمار

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کی سمجھ نہ آئی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانی بابوز بمقابلہ بھارتی بابوز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (8)
شاہد صدیقی
میاں عمران احمد
2026ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
محمد حسن رضا
ہارڈ سٹیٹ پلس کا تصور
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محبت اور اخوت کا داعی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر