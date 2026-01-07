صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واپڈا ہائیڈرو یونین کی فیسکو کی نجکاری کیخلاف ریلی

  • فیصل آباد
واپڈا ہائیڈرو یونین کی فیسکو کی نجکاری کیخلاف ریلی

حکومت منافع بخش کمپنیوں کی نجکاری روکے ،ملازمین ریگولرکرے ، سرفراز ہندل

جھنگ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)فیسکو کی نجکاری کے خلاف واپڈا ہائیڈرو الیکٹرک یونین کا پریس کلب کے باہر احتجاجی ریلی،قیادت ریجنل چیئرمین سرفراز ہندل نے کی۔ سرفراز ہندل کا کہنا تھا کہ فیسکو سونے کی چڑیا ہے جسکے اثاثے 321 ارب روپے سے زائد کے ہیں۔ فیسکو کی نجکاری کا تخمینہ 300 ارب لگایا گیا ہے جو سوالیہ نشان ہے ۔ حکومت واپڈا میں 9 سال سے بھرتیوں پر پابندی کا خاتمہ کرے ۔لائن سٹاف کی بھرتی کر کے موجودہ سٹاف پر کام کا بوجھ کم کرے۔

واپڈا ملازمین کے دوران ڈیوٹی بڑھتے ہوئے جان لیوا حادثات کو روکنے کیلئے اقدامات کئے جائیں۔ کنٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کو ریگولر کریں۔ ماضی میں راولپنڈی اور ملتان کی الیکٹریسٹی کمپنیوں کی نجکاری کا تجربہ ناکام ہوا۔ حکومت آئی ایم ایف کا مطالبہ ماننے کی بجائے وسیع قومی مفاد میں بجلی کی منافع بخش کمپنیوں کی نجکاری روکے ۔ حکومت سے بجلی کمپنیاں نہیں چل رہیں تو افسروں اور ملازمین کے حوالے کر دے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

گورنر سلیم حید ر کی کھوکھر پیلس آمد مرحوم عرفان شفیع کے انتقال پر تعزیت

کرپشن کسی بھی سطح پر برداشت نہیں کی جائے گی:سی سی پی او

میو ہسپتال: ملازمین تنخواہوںسے محروم

ایل ڈی اے :کنٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کرنے کافیصلہ

جعلی دودھ کے 39نیٹ ورکس اور15ٹینکر پکڑے گئے

ہوائی فائرنگ کا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کی سمجھ نہ آئی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانی بابوز بمقابلہ بھارتی بابوز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (8)
شاہد صدیقی
میاں عمران احمد
2026ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
محمد حسن رضا
ہارڈ سٹیٹ پلس کا تصور
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محبت اور اخوت کا داعی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر