صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پلاٹ پر قبضے کی کوشش ،خواتین سمیت اہلخانہ پرتشدد

  • فیصل آباد
پلاٹ پر قبضے کی کوشش ،خواتین سمیت اہلخانہ پرتشدد

ملزموں نے 187 رب میں اصغر کے اہلخانہ پر دھاوا بول دیا،مقدمہ درج

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پلاٹ پر قبضے کی کوشش کے دوران اہلخانہ کوخواتین سمیت قابو کرکے تشدد کا نشانہ بنادیا گیا۔ تھانہ چک جھمرہ کے علاقے چک نمبر 187 رب کے اصغر نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے اہلخانہ کے ہمراہ پلاٹ پر موجود تھا کہ اس دوران ملزموں نے قبضہ کی نیت سے دھاوا بول دیا اور خواتین سمیت دیگر اہلخانہ کو قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے بعد ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہوگئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزموں کی تلاش شروع کر دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

گورنر سلیم حید ر کی کھوکھر پیلس آمد مرحوم عرفان شفیع کے انتقال پر تعزیت

کرپشن کسی بھی سطح پر برداشت نہیں کی جائے گی:سی سی پی او

میو ہسپتال: ملازمین تنخواہوںسے محروم

ایل ڈی اے :کنٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کرنے کافیصلہ

جعلی دودھ کے 39نیٹ ورکس اور15ٹینکر پکڑے گئے

ہوائی فائرنگ کا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کی سمجھ نہ آئی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانی بابوز بمقابلہ بھارتی بابوز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (8)
شاہد صدیقی
میاں عمران احمد
2026ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
محمد حسن رضا
ہارڈ سٹیٹ پلس کا تصور
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محبت اور اخوت کا داعی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر