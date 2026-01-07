صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

NA101 سے ہمارے بلدیاتی امیدوار جیتیں گے ،شفیق گجر

  • فیصل آباد
NA101 سے ہمارے بلدیاتی امیدوار جیتیں گے ،شفیق گجر

ہمارے یافتہ امیدوار حلقہ کی یونین کونسلوں میں عوام کی خدمت بھی کرینگے

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری شفیق گجر نے کہاہے کہ متوقع بلدیاتی انتخابات میں این اے 101 کی تمام یونین کونسلوں میں انکے حمایت یافتہ امیدوار میدان میں ہونگے جو کامیاب ہوکر عوام کی خدمت بھی کرینگے ۔ اس حوالے سے فیصلہ اسلئے کیا ہے کہ عوام اورباالخصوص غریب نچلی سطح پر مشکلات سے فوری نجات حاصل کرسکیں۔ سیاسی کارکنوں اور اپنی سیاسی ٹیم کے ارکان سے گفتگوکرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بلدیات سیاست اور عوامی خدمت کی نرسری ہیں منتخب بلدیاتی نمائندوں کوبااختیار ہوناچاہئے اراکین اسمبلی کی مداخلت بھی نہیں ہونی چاہئے۔

ہم اپنی ٹیم کے ساتھ الیکشن کی پوری تیاری کررہے ہیں الیکشن جماعتی ہوں یاغیرجماعتی انکے حمایت یافتہ تمام امیدوارواضح اکثریت کے ساتھ کامیاب ہونگے ایسے امیدوارمیدان میں اتارے جائینگے جو باوقار اور باکردار ہونگے ۔ انہوں نے کہا ماضی میں بھی حلقہ سے ہمارے حمایت یافتہ امیدوار کامیاب ہوتے رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ہسپتالوں میں ادویات کا مصنوعی بحران سنگین

مہنگائی روکنے کیلئے عملی اقدامات کا آغاز،پرائس کنٹرول ٹیمیں متحرک

کارڈیالوجی :5آپریشنز تھیٹرز فعال ،2قائم کرنے کی تیاری

زکریا یونیورسٹی میں مختلف شعبہ جات کے سربراہ مقرر

لودھراں میں شفاف حلقہ بندیاں پہلی ترجیح، محمد اشرف

تین خواتین ، نابالغ لڑکی اغواء،نشئی شوہر کا بیوی پر تشدد

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کی سمجھ نہ آئی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانی بابوز بمقابلہ بھارتی بابوز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (8)
شاہد صدیقی
میاں عمران احمد
2026ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
محمد حسن رضا
ہارڈ سٹیٹ پلس کا تصور
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محبت اور اخوت کا داعی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر