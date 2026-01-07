صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان فلاح پارٹی کا میدانِ عمل میں نکلنے کا اعلان

  • فیصل آباد
پاکستان فلاح پارٹی کا میدانِ عمل میں نکلنے کا اعلان

حکمرانوں کی عوام کو زندہ درگورکرنے کی پالیسیاں نہیں چلنے دینگے ،ضمیر گجر

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر )پاکستان فلاح پارٹی کی صوبائی مجلس عاملہ کا اہم اجلاس صوبائی صدر چوہدری ضمیر گجر کی زیر صدارت ہوا ، ذمہ داران وعاملہ اراکین نے بھرپور شرکت کی۔ اجلاس کااعلامیہ جاری کرتے صوبائی جنرل سیکرٹری عبدالصبور ہاشمی نے کہا ہم ملک و قوم کے مسائل پرخاموش رہ کر مجرمانہ فعل کے مرتکب نہیں ہو سکتے ۔شخصی مصلحتوں کی بجائے آئینی تقاضوں کو پورا کرنا ہی وقت کی پکار ہے ۔ حکمران طبقے کو آڑے ہاتھوں لیتے صوبائی ضمیر گجر نے کہا ایوانوں میں بیٹھنے والے اب ذاتی اقتدار کی طوالت اور مفادات کی جنگ چھوڑ کر عام آدمی کی زندگی میں آسانی لانے کیلئے قانون سازی کریں۔ اجلاس میں پارٹی قیادت نے اب میدانِ عمل میں نکلنے کا اعلان بھی کر دیا۔

ضمیر گجر نے پنجاب میں رابطہ عوام مہم کا اعلان کرتے کہا پاکستان فلاح پارٹی سیمینارز و کانفرنسز و عوامی مذاکروں کا انعقاد کرے گی تاکہ عوام کو حقوق سے روشناس کرایا جا سکے ۔حکمرانوں کی عوام کو زندہ درگورکرنے کی پالیسیاں اب نہیں چلنے دینگے ۔ اجلاس کے شرکا نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پی ایف پی ملک و قوم کی بہتری کیلئے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی ۔اجلاس میں میاں راشد حفیظ،،ذوالفقار حیدر سیالوی، غلام یاسین بھوجوانہ، سلمان مصطفائی، ذوالفقار علی، راجہ حسن، حکیم ایوب قریشی، زبیر وڑائچ، ذیشان وڑائچ،ملک سہیل،قاری یامین مدنی، حافظ حسن مجتبیٰ، اسرار نواز باجوہ، نعیم بخاری، رفیق لودھی، ڈاکٹر سعید طاہر، ملک جاوید اقبال،شہزاد سلطانی، عارف بھٹی، طارق گجر، میاں عبدالواحد ودیگر ذمہ داران بھی موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

گورنر سلیم حید ر کی کھوکھر پیلس آمد مرحوم عرفان شفیع کے انتقال پر تعزیت

کرپشن کسی بھی سطح پر برداشت نہیں کی جائے گی:سی سی پی او

میو ہسپتال: ملازمین تنخواہوںسے محروم

ایل ڈی اے :کنٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کرنے کافیصلہ

جعلی دودھ کے 39نیٹ ورکس اور15ٹینکر پکڑے گئے

ہوائی فائرنگ کا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کی سمجھ نہ آئی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانی بابوز بمقابلہ بھارتی بابوز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (8)
شاہد صدیقی
میاں عمران احمد
2026ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
محمد حسن رضا
ہارڈ سٹیٹ پلس کا تصور
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محبت اور اخوت کا داعی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر