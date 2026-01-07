صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریونیواہداف میں سست روی ناقابل برداشت،ایم ڈی واسا

  • فیصل آباد
ریونیواہداف میں سست روی ناقابل برداشت،ایم ڈی واسا

425 ملین روپے ریونیو ریکوری کے ماہانہ ہدف کابروقت حصول ضروری

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ایم ڈی واسا ثاقب رضا نے ریونیو ریکوری کا ماہانہ بجٹ ٹارگٹ حاصل کرنا لازمی قرار دیدیا اور واضح کیا ہے کہ ریونیو ریکوری کے اہداف کے حصول میں کسی قسم کی کوئی سست روی برداشت نہیں کی جائیگی۔ ریونیو ڈائریکٹوریٹس کے اجلاس کی صدارت کرتے انہوں نے کہا کہ واسا فیصل آباد کے سالانہ بجٹ میں ریونیو ریکوری کے حوالے سے 425 ملین روپے ماہانہ ہدف مقرر کر رکھا ہے اسلئے بجٹ ٹارگٹ کے مطابق بروقت ریونیو ریکوری کرنا ضروری ہے ۔ ایم ڈی واسانے واضح کیا کہ ریونیو افسروں و سٹاف کیلئے ریکوری کا بجٹ ٹارگٹ پورا کرنا لازمی ہو گا۔

کمرشل صارفین سے ریونیو ریکوری پر خصوصی توجہ مرکوز رکھی جائے اور اگر کوئی کمرشل صارف بلز یا واجبات ادائیگی سے انکار کرے تو پیرا فورس سے معاونت لی جائے ۔ اگر کسی سب ڈویژن یا علاقہ میں سیوریج یا واٹر سپلائی کے ایشوز ہیں اور وہاں سے ریونیو ریکوری میں کمی ہوئی ہے تو آپریشنز ڈائریکٹوریٹ کو آن بورڈ لیا جائے اور وہاں پر سیوریج مسائل کو فوری حل کروایا جائے ۔ اس طرح ایک طرف شہریوں کو نکاسی آب سہولیات میسر آئیں گی جبکہ دوسری طرف ریونیو ریکوری میں اضافہ ہو گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گیپکو کی نجکاری کیخلاف دفاتر کی تالا بندی ، جی ٹی روڈپر احتجاج

ذوالفقار بھٹو جمہوریت کے سچے علمبردار ،متفقہ آئین دیا:پی پی رہنما

فائن آٹے کا 15 کلو والا تھیلا 500روپے مہنگا فروخت

لدھیوالہ پولیس نے منشیات کے 2ڈیلر گرفتار کر لئے

195 ملین روپے سے وزیر آ باد مین بازار کی اپ گریڈیشن

دسمبر میں 9 چور گینگ گرفتار ، 37 موٹر سائیکلیں برآ مد

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کی سمجھ نہ آئی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانی بابوز بمقابلہ بھارتی بابوز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (8)
شاہد صدیقی
میاں عمران احمد
2026ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
محمد حسن رضا
ہارڈ سٹیٹ پلس کا تصور
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محبت اور اخوت کا داعی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر