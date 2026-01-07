صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف ڈی اے ریونیو میں اضافہ کیلئے ہدایات جاری

  • فیصل آباد
ایف ڈی اے ریونیو میں اضافہ کیلئے ہدایات جاری

ریونیو بڑھانے کیلئے اقدامات کو اولین ترجیح دی جائے ، ایڈیشنل ڈی جی

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ایف ڈی اے نے چھ ماہ کے دوران 55 کروڑ اٹھارہ لاکھ روپے کے واجبات کی وصولی کی جبکہ بقایا جات نادہندگان کیخلاف بھرپور ریکوری مہم جاری ہے ۔ یہ بات ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے آصف چوہدری کی ہدایات پر اجلاس میں بتائی گئی جسکی صدارت ایڈیشنل ڈی جی ایف ڈی اے قیصر عباس رند نے کی۔ اجلاس میں ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسما محسن، ڈائریکٹرز اسٹیٹ مینجمنٹ جنید حسن منج، سہیل مقصود پنوں، ڈپٹی ڈائریکٹر فنانس حمیرہ اشرف، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ ولید خالد، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریکوری میاں اختر و دیگر افسران موجود تھے ۔ صدر اجلاس نے تمام شعبوں کی انفرادی کارکردگی کا جائزہ لیتے ریکوری کے اعداد و شمار چیک کئے اور ریونیو میں مزید اضافہ کیلئے ہدایات جاری کیں۔

اس موقع پر بتایا گیا کہ رواں مالی سال کے پہلے چھ ماہ میں سٹیٹ مینجمنٹ ٹو میں 17 کروڑ 89 اور 52 ہزار ، ٹاؤن پلاننگ ٹو میں 15 کروڑ 85 لاکھ 51 ہزار ، سٹیٹ مینجمنٹ ون میں گیارہ کروڑ پندرہ لاکھ 39 ہزا، ٹاؤن پلاننگ ون میں آٹھ کروڑ 63 لاکھ 64 ہزار ، سپیشل جوڈیشیل مجسٹریٹ کی عدالت کے جرمانوں کی مد میں 22 لاکھ اٹھارہ ہزار ، شعبہ کچی آبادی میں ایک کروڑ بارہ لاکھ 73 ہزار ، ٹیسٹگ لیبارٹری میں 15 لاکھ 46 ہزار اور شعبہ آئی ٹی کی سروسز میں 13 لاکھ 97 ہزارکی وصولی کی گئی۔ صدر اجلاس نے ریونیو ریکوری کی پر اطمینان کا اظہار کرتے کہا کہ محنت اور توجہ سے فرائض انجام دیتے ہوئے ادارہ کی ذرائع آمدن بڑھانے اورریونیو میں اضافے کیلئے اقدامات کو اولین ترجیح دی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ہسپتالوں میں ادویات کا مصنوعی بحران سنگین

مہنگائی روکنے کیلئے عملی اقدامات کا آغاز،پرائس کنٹرول ٹیمیں متحرک

کارڈیالوجی :5آپریشنز تھیٹرز فعال ،2قائم کرنے کی تیاری

زکریا یونیورسٹی میں مختلف شعبہ جات کے سربراہ مقرر

لودھراں میں شفاف حلقہ بندیاں پہلی ترجیح، محمد اشرف

تین خواتین ، نابالغ لڑکی اغواء،نشئی شوہر کا بیوی پر تشدد

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کی سمجھ نہ آئی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانی بابوز بمقابلہ بھارتی بابوز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (8)
شاہد صدیقی
میاں عمران احمد
2026ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
محمد حسن رضا
ہارڈ سٹیٹ پلس کا تصور
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محبت اور اخوت کا داعی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر