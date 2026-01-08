صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیمار جانوروں کے گوشت کے کاروبار کے خلاف کریک ڈاؤن

  • فیصل آباد
بیمار جانوروں کے گوشت کے کاروبار کے خلاف کریک ڈاؤن

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ضلع چنیوٹ میں مردار اور بیمار جانوروں کے گوشت کا مکروہ دھندہ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے بھوانہ کے نواحی علاقے پل خضر الیاس میں کارروائی کرتے ہوئے 3 من سے زائد بیمار جانور کا انتہائی مضر صحت گوشت برآمد کیا۔

ویٹرینری سپیشلسٹ کی رپورٹ کے مطابق برآمد شدہ گوشت انسانی استعمال کے لیے انتہائی نقصان دہ تھا۔ اس دوران 3 من سے زائد بدبو دار، غیر مہر شدہ اور مضر صحت گوشت کو تلف کر دیا گیا۔کارروائی کے دوران لوڈر، رکشہ اور متعلقہ پولیس کے اہلکار بھی موجود تھے ، اور ملز موں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی ایکٹ 2011 (ترمیم شدہ 2016) اور سلاٹر کنٹرول ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کا تحصیل ہسپتال کا دورہ ، سہو لیات کا جائزہ

حافظ آباد :پونے 2 ارب سے سیوریج کے میگا پراجیکٹ کا آغاز

گجرات جمخانہ کلب میں سکواش کورٹ اور لائبریری کا افتتاح

وکلا کے حقوق کی پاسداری کیلئے ہر ممکن کوشش کرینگے :عصمت چودھری

گجرات:ایم ڈی واسا کا بو سیدہ سیور کی تبدیلی ،مرمت کاحکم

سیالکوٹ:مختلف علاقوں میں 5غیر قانونی ایل پی جی سٹیشن سیل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن