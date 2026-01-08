کسی شہری کی تضحیک برداشت نہیں کی جائیگی :ڈاکٹر نوید عاطف
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق عوامی مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے ۔
ڈی پی او چنیوٹ ڈاکٹر نوید عاطف نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کے مسائل سنے اور متعلقہ درخواستیں متعلقہ افسران کو مارک کر کے مختص کردہ وقت میں حل کرنے کی ہدایات جاری کیں۔ڈی پی او نے کمپلینٹ سیل کے افسروں کو درخواستوں کا فالو اپ لے کر رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت دی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وژن کے مطابق پبلک سروس ڈلیوری میں بہتری کے لیے تمام ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔انہوں نے بتایا کہ ضلع بھر کے تمام تھانوں میں جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے تاکہ شہریوں کی سہولت کو یقینی بنایا جا سکے اور مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔ فیلڈ افسروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ شہریوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ڈی پی او نے کہا کہ دفاتر اور تھانہ جات میں کسی بھی شہری کی تضحیک ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔