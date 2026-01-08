صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمندری کے قریب بس اور آئل ٹینکر کا تصادم ، 17 افراد زخمی

  • فیصل آباد
سمندری کے قریب بس اور آئل ٹینکر کا تصادم ، 17 افراد زخمی

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) سمندری کے قریب مسافر بس اور آئل ٹینکر کے درمیان ہونے والے تصادم کے نتیجے میں مرد و خواتین سمیت 17 افراد زخمی ہو گئے ، جن میں سے 4 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے ۔

سٹی سمندری کے علاقے کباڑی چوک میں تیز رفتاری کے باعث مسافر بس اور آئل ٹینکر میں تصادم ہو گیا، جس کے نتیجے میں بس بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ حادثے میں بس میں سوار 17 مسافر زخمی ہو گئے ، جنہیں فوری طور پر طبی امداد کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ذرائع کے مطابق زخمیوں میں سے 4 افراد کی حالت تشویشناک ہے تاہم انہیں ہسپتال میں طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

 

