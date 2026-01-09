چنیوٹ میں کریک ڈاؤن 15 گرفتار، چرس و ہیروئن برآمد
چنیوٹ، بھوانہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نمائندہ دنیا)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن \"ڈرگ فری پنجاب\" کے تحت ضلع چنیوٹ میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔
پولیس نے مختلف علاقوں سے 15 منشیات فروش ملز موں کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملز موںکے قبضہ سے 10 کلو گرام سے زائد چرس، 1220 ہیروئن اور 200 لٹر سے زائد شراب برآمد ہوئی۔گرفتار ملز موں کے خلاف تھانہ سٹی، تھانہ صدر، تھانہ رجوعہ، کوٹ وساوا، تھانہ بھوانہ، تھانہ لنگرانہ، تھانہ چناب نگر اور تھانہ کانڈیوال میں منشیات کی دفعات کے تحت مقدمات درج کر دیے گئے ہیں۔