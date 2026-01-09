صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی پرچی مافیا کی گاڑیوں کو روک کر لوٹ مار

  • فیصل آباد
غیر قانونی پرچی مافیا کی گاڑیوں کو روک کر لوٹ مار

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)جڑانوالہ شہر کے تمام داخلی و خارجی راستوں پر غیر قانونی پرچی مافیا نے پنجے گاڑ لیے ہیں، جس سے کمرشل گاڑیوں اور مال بردار ٹرانسپورٹ سے لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے۔

 فیصل آباد روڈ، لاہور روڈ اور کھرڑیانوالہ روڈ پر بااثر گروہوں کے کارندے گاڑیوں کو روک کر اڈا فیس وصول کر رہے ہیں۔شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر اور ایس پی جڑانوالہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بھتہ خور مافیا کیخلاف فوری اور سخت کریک ڈاؤن کیا جائے تاکہ ٹریفک کی روانی بحال ہو اور عوام کو اس استحصال سے نجات ملے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریلوے سٹیشن پر لگے اکثر سی سی ٹی وی کیمرے خراب

ہائوسنگ سکیم :میڈیکل سٹی کیلئے 16ہزار کنال اراضی ایکوائر

ایل ڈی اے جوہر ٹاؤن کے مرکزی گیٹ پر گٹر اُبلنے گئے

چکن کی تیاری کے مراحل میں مرحلہ وار ٹیکسوں کی بھرمار

ٹھوکر ری ماڈلنگ ‘ٹیپا ‘ ایل ڈی اے کا ٹریفک پلان تیار

اندرون و بیرون ملک جانے والی 5پروازیں منسوخ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ