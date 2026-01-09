غیر قانونی پرچی مافیا کی گاڑیوں کو روک کر لوٹ مار
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)جڑانوالہ شہر کے تمام داخلی و خارجی راستوں پر غیر قانونی پرچی مافیا نے پنجے گاڑ لیے ہیں، جس سے کمرشل گاڑیوں اور مال بردار ٹرانسپورٹ سے لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے۔
فیصل آباد روڈ، لاہور روڈ اور کھرڑیانوالہ روڈ پر بااثر گروہوں کے کارندے گاڑیوں کو روک کر اڈا فیس وصول کر رہے ہیں۔شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر اور ایس پی جڑانوالہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بھتہ خور مافیا کیخلاف فوری اور سخت کریک ڈاؤن کیا جائے تاکہ ٹریفک کی روانی بحال ہو اور عوام کو اس استحصال سے نجات ملے۔