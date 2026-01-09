خود کو روحانی شخصیات ظاہر کرتے شہری سے نقدی اور موبائل فون ہتھیا لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)نوسر بازوں نے خود کو روحانی شخصیات ظاہر کرتے ہوئے شہری سے نقدی اور موبائل فون ہتھیا لیا۔
تھانہ رضا آباد کے علاقے پروکیانوالہ میں سرور نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان کی جانب سے مبینہ طور پر اسے رہ جاتے ہوئے روک لیا گیا اور خود کو روحانی شخصیات ظاہر کرتے ہوئے اس سے نقدی اور موبائل فون ہتھیالیا گیا اور آنکھیں بند کرکے چند قدم چلنے کا بول کر دھوکہ دہی سے موقع سے فرار ہوگئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔