بلوچنی: دیہات میں تجاوزات ختم کرنے کا مطالبہ

  • فیصل آباد
بلوچنی (نمائندہ دنیا )بلوچنی، کھرڑیانوالہ اور گردو نواح کے دیہاتوں میں عوامی سماجی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب ، کمشنر فیصل آباد، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد، اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ اور متعلقہ حکام سے پرزور اپیل کی ہے کہ۔۔۔

 شہروں کی طرح دیہات میں بھی ناجائز تجاوزات کی بھرمار ہے ۔بااثر افراد نے پختہ دھڑے ، چھپرے بنا کر راستے تنگ کر دئیے ہیں جبکہ سکولوں، ہسپتالوں، قبرستانوں اور رفاہ عامہ کی جگہوں پر بھی عرصہ دراز سے قبضہ ہے ۔انہوں نے مطالبہ کیا تجاوزات کو ختم کر کے کروڑوں روپے کی سرکاری زمینوں پر ڈسپنسریاں، سکول، پارک اور دیگر عوامی سہولیات قائم کی جائیں۔ 

 

