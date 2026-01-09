صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاجر کا بہیمانہ قتل ، پولیس کی مبینہ غفلت، قاتل گرفتار کرنے کا مطالبہ

  • فیصل آباد
تاجر کا بہیمانہ قتل ، پولیس کی مبینہ غفلت، قاتل گرفتار کرنے کا مطالبہ

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)3 روز قبل تھانہ صدر کے علاقے میں ڈاکوؤں نے سابق یوسی چیئرمین کے بھائی، تاجر سخاوت ولد شیر محمد کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔

ورثا و اہل دیہہ نے لاش کو سڑک پر رکھ کر پولیس کی مبینہ غفلت پر احتجاج کیا۔پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے لیکن تاحال قتل میں ملوث ڈاکوؤں کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ ورثا اور عوامی سماجی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب اور آر پی او فیصل آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ قاتلوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور پولیس کی کوتاہی پر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔

 

