ون وے قوانین کی خلاف ورزی پر ڈرائیور گرفتار
ون وے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ منصور آباد کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ون وے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کرلیا۔ جو دیگر ٹریفک کے لئے رکاوٹ کا سبب بن رہا تھا۔پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔