پو لیس کی کا رروائیاں ،24 گھنٹے میں 32 منشیات فروش گرفتار
3کلو سے زائد چرس، 2 کلو ہیروئن، اور دو کلو چھ سو گرام سے زائد آئس بر آ مد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مختلف کاروائیوں میں 32 منشیات فروشوں کو حراست میں لے لیا گیا۔پولیس نے منشیات کے خلاف مہم میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران 32 منشیات فروش ملز موں کو گرفتار کر لیا۔ جن کے قبضے تین کلو سے زائد چرس، دو کلو سے زائد ہیروئن، دو کلو چھ سو گرام سے زائد آئس اور 426 لیٹر شراب برآمد ہوئی۔ ملز موں کے خلاف مقدمات درج کرکے قانونی کارروائی شروع کردی گئی ہے۔