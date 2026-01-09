صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ :منشیات فروش مقابلے کے بعد زخمی حا لت میں گرفتار

  • فیصل آباد
ٹوبہ :منشیات فروش مقابلے کے بعد زخمی حا لت میں گرفتار

پو لیس کا چھاپہ ،موٹر سائیکل پھسلنے کی وجہ سے عامر رزاق گر گیا ، ساتھی فرار

ٹوبہ ٹیک سنگھ (نامہ نگار)کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ (سی سی ڈی) کی ٹیم کے مقابلے کے دوران بدنام زمانہ منشیات فروش عامر رزاق زخمی حالت میں گرفتار ہو گیا۔ ایس ایچ او سی سی ڈی انسپکٹر فریاد حسین کے مطابق ٹیم نے ایک مقام پر ریڈ کیا تو ملزمان نے فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش کی، تاہم موٹر سائیکل پھسلنے کی وجہ سے عامر رزاق گر گیا اور زخمی حالت میں گرفتار ہوگیا، جبکہ اس کا ساتھی فرار ہوگیا۔ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھہ کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھرپور انداز سے جاری ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

میئر کا100 دن میں ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کا ہدف

کراچی بندرگاہ پر پہلے فیری ٹرمینل کا افتتاح کر دیا گیا

پیپلز پارٹی کام کرنے کے لئے تیار نہیں،منعم ظفر خان

قوانین کی خلاف ورزی پرگاڑیاں ضبط، مقدمات اندراج کا فیصلہ

سرنڈر کرنے والے ڈاکو عدالتوں سے ریلیف لے سکتے ہیں،آئی جی

کراچی بار کے انتخابات میں التوا سے متعلق دائر درخواست مسترد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ