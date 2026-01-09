ٹوبہ :منشیات فروش مقابلے کے بعد زخمی حا لت میں گرفتار
پو لیس کا چھاپہ ،موٹر سائیکل پھسلنے کی وجہ سے عامر رزاق گر گیا ، ساتھی فرار
ٹوبہ ٹیک سنگھ (نامہ نگار)کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ (سی سی ڈی) کی ٹیم کے مقابلے کے دوران بدنام زمانہ منشیات فروش عامر رزاق زخمی حالت میں گرفتار ہو گیا۔ ایس ایچ او سی سی ڈی انسپکٹر فریاد حسین کے مطابق ٹیم نے ایک مقام پر ریڈ کیا تو ملزمان نے فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش کی، تاہم موٹر سائیکل پھسلنے کی وجہ سے عامر رزاق گر گیا اور زخمی حالت میں گرفتار ہوگیا، جبکہ اس کا ساتھی فرار ہوگیا۔ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھہ کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھرپور انداز سے جاری ہے۔