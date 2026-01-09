صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایسٹ کینال روڈ پر سیوریج کا پانی جمع ،شہریوں کو مشکلات

  • فیصل آباد
ایسٹ کینال روڈ پر سیوریج کا پانی جمع ،شہریوں کو مشکلات

مسجد خضری کے قریب گٹروں کا ابلتا پانی سڑک پر تالاب کی شکل اختیار کر چکا

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)جڑانوالہ میں ایسٹ کینال روڈ پر جگہ جگہ گھروں اور سیوریج کا پانی سڑک پر جمع ہو گیا ہے ، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ جماعت اسلامی کے صدر سیاسی کمیٹی و پبلک ایڈ کمیٹی رانا سلطان محمود خاں نے بتایا کہ مرکز الاسلامی مسجد خضری کے قریب گٹروں کا ابلتا پانی سڑک پر تالاب کی شکل اختیار کر چکا ہے ۔ چند روز قبل مٹی کی ٹرالی ڈالنے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی۔اس موقع پر پبلک ایڈ کمیٹی کے جنرل سیکرٹری معاذ مرتضیٰ ایڈووکیٹ، رائے اکرام، رانا عتیق الرحمن اور دیگر ممبران نے انتظامیہ و ارباب اختیار سے مطالبہ کیا کہ سڑک پر جمع شدہ سیوریج کے پانی کو فوری طور پر صاف کیا جائے اور جڑانوالہ کے ترقیاتی کاموں کی فہرست میں اس مسئلے کو شامل کیا جائے تاکہ شہری راحت سے سانس لے سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کلینیکل ٹرائل،ڈریپ بایو سٹڈی رولز میں ترامیم کر رہے ،وزیر صحت

وزیر مواصلات کا اسلام آباد ،مری ایکسپریس وے کا معائنہ

ہر شہری کو بروقت ،بلا امتیاز انصاف فراہم کیا جائے گا ،آئی جی

38ڈویژنز میں ای آفس کا 100فیصد نفاذ ہو چکا ،شزا فاطمہ

سلمیٰ بٹ کا ایگریکلچر پروڈکشن مارکیٹ راولپنڈی کی مجوزہ سائٹس کا دورہ

فرائض میں غفلت برداشت نہیں کی جائیگی ،ایس ایس پی آپریشنز

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ