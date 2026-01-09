ایسٹ کینال روڈ پر سیوریج کا پانی جمع ،شہریوں کو مشکلات
مسجد خضری کے قریب گٹروں کا ابلتا پانی سڑک پر تالاب کی شکل اختیار کر چکا
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)جڑانوالہ میں ایسٹ کینال روڈ پر جگہ جگہ گھروں اور سیوریج کا پانی سڑک پر جمع ہو گیا ہے ، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ جماعت اسلامی کے صدر سیاسی کمیٹی و پبلک ایڈ کمیٹی رانا سلطان محمود خاں نے بتایا کہ مرکز الاسلامی مسجد خضری کے قریب گٹروں کا ابلتا پانی سڑک پر تالاب کی شکل اختیار کر چکا ہے ۔ چند روز قبل مٹی کی ٹرالی ڈالنے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی۔اس موقع پر پبلک ایڈ کمیٹی کے جنرل سیکرٹری معاذ مرتضیٰ ایڈووکیٹ، رائے اکرام، رانا عتیق الرحمن اور دیگر ممبران نے انتظامیہ و ارباب اختیار سے مطالبہ کیا کہ سڑک پر جمع شدہ سیوریج کے پانی کو فوری طور پر صاف کیا جائے اور جڑانوالہ کے ترقیاتی کاموں کی فہرست میں اس مسئلے کو شامل کیا جائے تاکہ شہری راحت سے سانس لے سکیں۔