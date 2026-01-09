صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ:صفائی کمپنی کی ناقص کارکردگی ،درجنوں دیہات میں گندگی

  فیصل آباد
ٹوبہ:صفائی کمپنی کی ناقص کارکردگی ،درجنوں دیہات میں گندگی

نالیاں ابل رہی ہیں ، تعفن زدہ ماحول نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلعی انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث وزیر اعلیٰ پنجاب کا بلند بانگ ویژن \"اب چمکیں گے دیہات\" ٹوبہ ٹیک سنگھ میں عملی طور پر کاغذی نعرہ ثابت ہونے لگا ہے ۔ ستھرا پنجاب صفائی کمپنی کی ناقص کارکردگی کے باعث درجنوں دیہات گندگی کے ڈھیروں میں تبدیل ہو چکے ہیں، جہاں صفائی کا کوئی مؤثر نظام دکھائی نہیں دیتا۔دیہات کی گلیاں، چوک اور رہائشی علاقے جگہ جگہ کوڑے کے انبار سے اٹے پڑے ہیں، نالیاں ابل رہی ہیں جبکہ تعفن زدہ ماحول نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔

صفائی کمپنی کا عملہ کئی کئی ہفتوں تک دیہات کا رخ نہیں کرتا، جس کے باعث گھروں کے باہر جمع ہونے والا کوڑا کرکٹ بیماریوں کو دعوت دے رہا ہے ۔ شدید بدبو، مچھروں اور مکھیوں کی بہتات کے باعث بچوں، بزرگوں اور خواتین کو سخت مشکلات کا سامنا ہے ۔عوامی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نوٹس لے کر ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کریں۔

 

