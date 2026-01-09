شہر کے 10 مین بازاروں اور 7 شاہراہوں پر شہری سروسز کا آغاز
کمشنر راجہ جہانگیر انور کا ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت ڈویژنل انتظامیہ کے زیرِاہتمام اگلے مرحلے میں فیصل آباد شہر کے 10 مین بازاروں اور 7 اہم شاہراہوں پر شہریوں کو میونسپل سروسز کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے ۔ اس سلسلے میں کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔کمشنر فیصل آباد نے راجباہ روڈ، ڈجکوٹ روڈ، کالج روڈ، سمندری روڈ، کینال روڈ، جڑانوالہ روڈ، ڈی گراؤنڈ اور ستیانہ روڈ کا معائنہ کیا، جہاں میونسپل کارپوریشن، واسا، پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی، ایف ڈی اے اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی ٹیموں کی جانب سے جاری کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
دورے کے دوران سائیڈ واکس کی بحالی، ڈرین کورز کی تنصیب، کرو اسٹونز کی پینٹنگ، سٹریٹ لائٹس کی فعالیت، واک چاکنگ کا خاتمہ، صفائی کے اعلیٰ معیار، لین مارکنگ، سپیڈ بریکرز کی پینٹنگ، سیوریج سسٹم کی بحالی، تجاوزات کے خاتمے اور ماڈل ریڑھی بازاروں سمیت دیگر اقدامات کا مشاہدہ کیا گیا،کمشنر راجہ جہانگیر انور نے کینال روڈ پر نہر کنارے بیوٹیفکیشن کے کاموں کا بھی معائنہ کیا ۔اس سے قبل شہر کی 40 مختلف شاہراہوں پر ترقیاتی و بحالی کے کام مکمل کیے جا چکے ہیں۔