ٹوبہ میں نئے ڈی پی او کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا
جدید تقاضوں سے ہم آہنگ دفاتر، ملازمین کو بہترین ماحول دینگے :سہیل اختر
ٹوبہ ٹیک سنگھ (نامہ نگار)ریجنل پولیس آفیسر سہیل اختر سکھیرا نے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں نئے ڈی پی او کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھ دیا اور گوجرہ روڈ پر پولیس ویلفئیر پٹرول پمپ کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ سہیل اختر سکھیرا کے استقبال کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبادت نثار بھی موجود تھے ۔سنگ بنیاد کی تقریب میں آر پی او سہیل اختر سکھیرا نے کہا کہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ پولیس دفاتر افسروں اور ملازمین کو بہترین ورکنگ ماحول فراہم کریں گے جس سے عوام کو بروقت اور معیاری پولیس سروس فراہم ہوگی۔
ڈی پی او عبادت نثار نے عوامی سہولت اور ویلفئیر منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔نیا ڈی پی او کمپلیکس 29 کنال رقبہ پر ایک ارب 37 کروڑ روپے کی لاگت سے چھ ماہ میں مکمل ہوگا۔ اس زمین کی الاٹمنٹ سابق ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو کی خصوصی کاوش سے ہوئی۔ افتتاحی تقریب میں تحصیل امن کمیٹی کے رکن اور مجلس رفاہ عامہ کے صدر حافظ حفیظ الرحمن نے ملکی ترقی، امن و امان اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔