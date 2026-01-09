صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

احمد پور سیال میں تجاوزات کو ختم کرنے کا عمل شروع

  • فیصل آباد
روزانہ کی بنیاد پر ہیوی مشینری کے ذریعے بلا تفریق آپریشن جاری ہے

گڑھ مہاراجہ (نمائندہ دنیا )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق، ڈپٹی کمشنر جھنگ کی ہدایت پر تحصیل احمد پور سیال میں داخلی و خارجی راستوں اور دیگر شاہراہوں کے اطراف موجود پختہ ناجائز تجاوزات کو ختم کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے ۔اس سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال طارق محمود گل روزانہ کی بنیاد پر ہیوی مشینری کے ذریعے اپنی نگرانی میں تجاوزات کو ختم کروا رہے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ تحصیل کی تمام یونین کونسلز میں ناجائز تجاوزات کے خلاف بلا تفریق آپریشن جاری ہے اور کسی بھی صورت ناجائز تجاوزات برداشت نہیں کی جائیں گی۔

 

