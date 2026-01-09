صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ میں ریسکیو 1122 کے تحت ایمبولینس رجسٹریشن جاری

  • فیصل آباد
رجسٹریشن مکمل کرنے والی ایمبولینسز کو باقاعدہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹس جاری کیے گئے

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر )حکومتِ پنجاب کے وژن اور سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر (ستارہ امتیاز) کی ہدایات کی روشنی میں پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 چنیوٹ نجی اور پبلک ایمبولینس سروسز کی مؤثر، محفوظ اور قانونی رجسٹریشن کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہے ۔رجسٹریشن مکمل کرنے والی ایمبولینسز کو باقاعدہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹس جاری کیے گئے جبکہ منظور شدہ اسٹیکرز ایمبولینسز پر نصب کیے گئے تاکہ عوام کو مستند سروس کی شناخت میں آسانی ہو۔

تقریب میں مختلف نجی ایمبولینس سروسز کے مالکان، نمائندگان اور عملے نے شرکت کی، اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر طاہرہ خان نے سرٹیفکیٹس تقسیم کیے ۔ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر نے کہا کہ ایمبولینس رجسٹریشن کا بنیادی مقصد ہنگامی حالات میں عوام کو معیاری اور مستند ایمبولینس سروس کی بروقت فراہمی کو یقینی بنانا ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ بغیر رجسٹریشن ایمبولینسز کا استعمال عوامی تحفظ کے اصولوں کے خلاف ہے ، اس لیے پرانی اور نئی ایمبولینسز کی رجسٹریشن کا عمل تسلسل کے ساتھ جاری ہے ۔

 

