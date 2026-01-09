یمن میں امن کیلئے پاکستان کی پالیسی قابل تحسین:عبد الرشید
جمعیت اہلحدیث پاکستان نے پاکستان اور سعودی عرب کی پالیسیوں کی حمایت کر دی
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے ناظمِ اعلیٰ علامہ عبد الرشید حجازی نے یمن میں تشدد کی حالیہ لہر پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان یمن کے معاملے پر پاکستان اور مملکتِ سعودی عرب کی پالیسیوں کی مکمل حمایت کرتی ہے ۔انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف، نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور خادمِ حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی قیادت میں یمن کے مسئلے پر جو دانشمندانہ اور متوازن پالیسی اختیار کی گئی ہے ، وہ امتِ مسلمہ اور علاقائی امن کے لیے انتہائی اہم اور ناگزیر ہے۔
علامہ عبد الرشید حجازی نے کہا کہ مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان اس پالیسی پر پاکستانی اور سعودی قیادت کو خراجِ تحسین پیش کرتی ہے اور اس امید کا اظہار کرتی ہے کہ یمن کے عوام کو پُرامن زندگی گزارنے کا پورا حق ملے گا، جس کے لیے عرب ممالک کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے ۔انہوں نے سعودی حکومت اور پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید احمد المالکی کو پاک سعودی تعلقات کے فروغ کے لیے بہترین اور مؤثر سفارتکاری پر بھی خراجِ تحسین پیش کیا۔