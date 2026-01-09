صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یمن میں امن کیلئے پاکستان کی پالیسی قابل تحسین:عبد الرشید

  • فیصل آباد
یمن میں امن کیلئے پاکستان کی پالیسی قابل تحسین:عبد الرشید

جمعیت اہلحدیث پاکستان نے پاکستان اور سعودی عرب کی پالیسیوں کی حمایت کر دی

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے ناظمِ اعلیٰ علامہ عبد الرشید حجازی نے یمن میں تشدد کی حالیہ لہر پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان یمن کے معاملے پر پاکستان اور مملکتِ سعودی عرب کی پالیسیوں کی مکمل حمایت کرتی ہے ۔انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف، نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور خادمِ حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی قیادت میں یمن کے مسئلے پر جو دانشمندانہ اور متوازن پالیسی اختیار کی گئی ہے ، وہ امتِ مسلمہ اور علاقائی امن کے لیے انتہائی اہم اور ناگزیر ہے۔

علامہ عبد الرشید حجازی نے کہا کہ مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان اس پالیسی پر پاکستانی اور سعودی قیادت کو خراجِ تحسین پیش کرتی ہے اور اس امید کا اظہار کرتی ہے کہ یمن کے عوام کو پُرامن زندگی گزارنے کا پورا حق ملے گا، جس کے لیے عرب ممالک کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے ۔انہوں نے سعودی حکومت اور پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید احمد المالکی کو پاک سعودی تعلقات کے فروغ کے لیے بہترین اور مؤثر سفارتکاری پر بھی خراجِ تحسین پیش کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریلوے سٹیشن پر لگے اکثر سی سی ٹی وی کیمرے خراب

ہائوسنگ سکیم :میڈیکل سٹی کیلئے 16ہزار کنال اراضی ایکوائر

ایل ڈی اے جوہر ٹاؤن کے مرکزی گیٹ پر گٹر اُبلنے گئے

چکن کی تیاری کے مراحل میں مرحلہ وار ٹیکسوں کی بھرمار

ٹھوکر ری ماڈلنگ ‘ٹیپا ‘ ایل ڈی اے کا ٹریفک پلان تیار

اندرون و بیرون ملک جانے والی 5پروازیں منسوخ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ