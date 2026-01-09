صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایچ ای سی کے وفد کا فیصل آباد کا دورہ ، افسروں سے ملاقاتیں

  • فیصل آباد
تعلیمی پروگرامز، فیکلٹی کی تعداد و اہلیتاور مالی استحکام کے حوالے سے جائزہ لیا گیا

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ہائر ایجوکیشن کمیشن (HEC) کے جائزہ وفد نے 3 جنوری 2025 کو این ایف سی انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ فرٹیلائزر ریسرچ فیصل آباد کا دورہ کیا۔ وفد میں پروفیسر ڈاکٹر طاہر حسن (بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان)، پروفیسر ڈاکٹر حسان خالق قریشی (نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد) اور پروفیسر ڈاکٹر ایوب الٰہی (یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکسلا) شامل تھے ، جبکہ ایچ ای سی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز گل شیر خان اور محمد رضوان بھی وفد کے ہمراہ موجود تھے ۔وفد کا استقبال ادارے کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر نجف علی اعوان اور دیگر فیکلٹی ممبران نے کیا۔

دورے کا مقصد ادارے کو ایکریڈیشن،(NOC) کے اجرا اور ڈگری ایوارڈنگ اسٹیٹس کے لیے اہل قرار دینے کے حوالے سے تفصیلی جانچ پڑتال کرنا تھا۔جائزہ وفد نے تعلیمی پروگرامز، فیکلٹی کی تعداد و اہلیت، گورننس اور انتظامی ڈھانچے ، فزیکل انفراسٹرکچر، تجربہ گاہوں، لائبریری سہولیات، مالی استحکام اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے مقررہ معیار پر عملدرآمد کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ اس موقع پر وفد نے ادارے کی اعلیٰ انتظامیہ، فیکلٹی اور انتظامی افسروں سے ملاقاتیں بھی کیں۔این ایف سی انسٹی ٹیوٹ کی انتظامیہ نے معیاری تعلیم اور تحقیق کے فروغ کے ساتھ ساتھ ایچ ای سی کے تمام قواعد و ضوابط پر مکمل عملدرآمد کے عزم کا اعادہ کیا۔

 

