کھرڑیانوالہ میں نادرا کا مستقل دفتر نہ ہونے سے مشکلات
مستقل بلڈنگ نہ ہونے کے باعث شہری کھلے آسمان تلے شناختی کارڈ بنوانے پر مجبور
کھرڑیانوالہ (نمائندہ دنیا)کھرڑیانوالہ میں نادرا کا مستقل دفتر نہ ہونے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے ۔کھرڑیانوالہ ایک صنعتی علاقہ ہے جہاں آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے ۔ شناختی کارڈ بنانے کے لیے تحصیل جڑانوالہ سے بھی زیادہ ٹوکن اس دفتر سے جاری کیے جاتے ہیں، جن کی تعداد روزانہ تقریباً تین سو کے قریب ہے ۔محکمہ نادرا کی جانب سے حکومت کو بھاری ریونیو فراہم ہونے کے باوجود مستقل بلڈنگ نہ ہونے کے باعث شہری سردی اور گرمی میں بغیر کسی چھاؤں کے کھلے آسمان تلے شناختی کارڈ بنوانے پر مجبور ہیں۔ روزانہ سینکڑوں شہری نادرا کے متعلقہ معاملات کے لیے دفتر آتے ہیں، لیکن سہولیات کی کمی کے باعث ان کے کئی معاملات ادھورے رہ جاتے ہیں۔علاقہ مکینوں نے وزیراعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ کھرڑیانوالہ میں نادرا کیلئے مستقل سرکاری بلڈنگ مہیا کی جائے تاکہ شہریوں کو سہولت فراہم کی جا سکے ۔