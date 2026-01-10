جوا ء کروانے والے ملزم کو گرفتار کر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)جواء کروانے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے جواء پرچی فروخت کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ جس کے قبضے سے نقدی، موبائل، جواء پرچیاں اور دیگر سامان برآمد کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا گیا۔
جواء کروانے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے جواء پرچی فروخت کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ جس کے قبضے سے نقدی، موبائل، جواء پرچیاں اور دیگر سامان برآمد کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا گیا۔