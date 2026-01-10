صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ :پولیس خدمت مراکز کی کارکردگی رپورٹ جاری

  • فیصل آباد
چنیوٹ :پولیس خدمت مراکز کی کارکردگی رپورٹ جاری

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر )پولیس خدمت مراکز چنیوٹ،پولیس خدمت کاؤنٹرز چنیوٹ کی سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ ا س حوالے سے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ ڈاکٹر نوید عاطف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ۔۔۔

 پولیس خدمت مراکز چنیوٹ ،چناب نگر، کانڈیوال،لالیاں،بھوانہ سے سال2025 میں1 لاکھ 40ہزارسے زائد شہری مختلف پولیس سروسز سے مستفید ہوئے ،61801فریش لرنر، 24084رینول لرنر جاری کئے گئے ،22 ہزار سے زائد پولیس ویریفیکیشن اور 6 ہزار سے زائد کریکٹر سرٹیفکیٹ جار ی کئے گئے ۔ علاوہ ازیں کرایہ داری اندراج ، وہیکلز و موبائل ویریفیکیشن، ملازمین کی تصدیق و دیگر پولیس سروسز فراہم کی گئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

معیشت اور پارلیمنٹ کا باہمی تعلق ناگزیر،چیئرمین سینیٹ

کامران ٹیسوری سے سعودی گورنر پرنس فہدکی ایئرپورٹ پر ملاقات

کے الیکٹرک اور نیا ناظم آباد میں اشتراک

چھٹی کمشنر کراچی میراتھن منعقد کرانے کا فیصلہ

کراچی کوخصوصی توجہ، منصوبہ بندی کی ضرورت ،ناصرشاہ

ہرٹاؤن اور یوسی کو ترقیاتی بجٹ دیا جائے ،امیرجماعت اسلامی کراچی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قومی مکالمے کا آغاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آبادی‘ موسمیاتی تبدیلیاں اور آنے والے دن
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش انتخابات: بی این پی‘ جماعت اسلامی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاش ایسا ہوجائے!
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پاکستان کی ڈیٹرنس انڈسٹری کا دور
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سکیورٹی سٹیٹ
مفتی منیب الرحمٰن