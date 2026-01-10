صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنرچنیوٹ نے چناب کالج میں ٹیچرز کی بھرتی کیلئے انٹرویوز کئے

  • فیصل آباد
ڈپٹی کمشنرچنیوٹ نے چناب کالج میں ٹیچرز کی بھرتی کیلئے انٹرویوز کئے

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر/چیئرمین چنیوٹ ایجوکیشن ٹرسٹ عائشہ رضوان کا چناب کالج چنیوٹ کا دورہ، ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے۔۔۔

 کمیٹی ممبران جنرل سیکرٹری اسسٹنٹ کمشنر اشفاق رسول، سعید احمد،پرنسپل ادارہ ڈاکٹر فرخ شہزاد و دیگر ممبران کے ہمراہ مختلف کیٹیگری میں ٹیچرز کی بھرتی کے لیے امیدواروں کے انٹرویو کئے ، کمیٹی ممبران نے امیدواروں سے انکی قابلیت جانچنے کیلئے مختلف سوالات کئے اور انکی تعلیمی ڈگری اور تجربہ کے سرٹیفکیٹس چیک کیے ۔ اس موقع پر عائشہ رضوان کا کہنا تھا کہ ٹیچرز کی بھرتی کیلئے قابل امیدواروں کو رکھا جائے گا اور سو فیصد میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھا جائیگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

256سرکاری سکول سولر انرجی پر منتقل کرنے کا منصوبہ شروع

ویمن یونیورسٹی میں منشیات کے خلاف آگاہی واک کا انعقاد

وکلاء بارالیکشن میں شفافیت یقینی بنائیں گے ، بہرام خضر اعوان

خانیوال میں پیرا انفورسمنٹ سٹیشنز، پولیو مہم کی تیاری

کوٹ ادو میں ترقیاتی منصوبوں کو بروقت مکمل کرنیکی ہدایت

ہائی وے پٹرول کا ریزنگ ڈے نقد انعامات،تعریفی اسناد تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قومی مکالمے کا آغاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آبادی‘ موسمیاتی تبدیلیاں اور آنے والے دن
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش انتخابات: بی این پی‘ جماعت اسلامی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاش ایسا ہوجائے!
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پاکستان کی ڈیٹرنس انڈسٹری کا دور
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سکیورٹی سٹیٹ
مفتی منیب الرحمٰن