پراپرٹی کی خرید و فروخت میں شہری سے لاکھوں کا فراڈ
ملز موں نے جعلی اور بوگس دستاویزات تیار کرکے بھاری رقم ہتھیا لی
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پراپرٹی کی خرید و فروخت کے دوران شہری کو لاکھوں روپے مالیت کے فراڈ کا شکار بنا دیا گیا۔تھانہ کوتوالی میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے ناصر نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے پراپرٹی کی خرید و فروخت کے دوران اس سے بھاری مالیت کی رقم وصول کرلی اور اس کے بدلے میں جعلی اور بوگس پراپرٹی کے دستاویزات تیار کرکے اس کے حوالے کردیئے گئے ۔پولیس نے مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کردی ہیں۔