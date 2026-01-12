احمد پور سیال بار ایسوسی ایشن منتخب عہدیداروں کو مبارکباد فیصل آباد 12 جنوری ، 2026

× فیصل آباد

احمد پور سیال (نمائندہ دنیا)بار ایسوسی ایشن احمد پور سیال کے سالانہ انتخابات میں مہر شہزاد سلیم ایڈووکیٹ صدر جبکہ محمد شفقت علی خان ایڈووکیٹ جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔

دیگر منتخب عہدیداران میں محمد اسحاق جٹ نائب صدر، مخدوم انیس عباس جوائنٹ سیکرٹری، محمد امتیاز لائبریرین شامل ہیں۔ علی مہدی سیال، عرفان تصور عباس، چوہدری ناصر عباس، محمد عطا اللہ عارف قادری، چوہدری قیصر نوید اور مظہر عباس خان بلوچ ایڈووکیٹ بلا مقابلہ ممبران مجلس عاملہ منتخب ہوئے۔