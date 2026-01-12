صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابقہ رنجش ، خاتون کو تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا، دھمکیاں

  • فیصل آباد
سابقہ رنجش ، خاتون کو تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا، دھمکیاں

ملزموں نے زہرہ کو ڈنڈوں سے مارا ، پو لیس نے مقدمہ درج کر لیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش کی بناء پر خاتون کو قابو کرکے تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ وویمن میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے زہرہ نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے سابقہ رنجش کی بنا پر اسے قابو کرلیا اور ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے بعد ملزمان دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

اینٹی کرپشن : کرپشن میں ملوث افسروں کیخلاف گھیرا تنگ

ڈیرہ غازی خان میں چیف منسٹرماڈل ریڑھی بازار کا افتتاح

بلا تعطل بجلی کی فراہمی ،لائن لاسز میں کمی لانے کیلئے ہدایات

میپکو اوچ شریف میں لائن سٹاف کیلئے سیفٹی تربیتی سیشن

میپکو کا کریک ڈاؤن 65نادہندگان کے کنکشن منقطع

میاں چنوں:میت کی فری منتقلی سروس کا باقاعدہ آغاز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ