صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹو بہ :فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائی، ملاوٹ ،10 یونٹس سیل

  • فیصل آباد
ٹو بہ :فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائی، ملاوٹ ،10 یونٹس سیل

143 یونٹس پر مجموعی طور پر 14 لاکھ 66 ہزار روپے کے جرمانے عائد

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز پنجاب فوڈ اتھارٹی یاسر مشتاق کی قیادت میں فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ضلع بھر میں منظم اور مؤثر کارروائیاں کیں۔ اس دوران رواں ماہ 1145 فوڈ پوائنٹس اور سپلائرز کی جانچ پڑتال کی گئی۔قوانین کی خلاف ورزی پر 10 فوڈ یونٹس کو سیل کیا گیا اور ایک مقدمہ درج کیا گیا، جبکہ 143 یونٹس پر مجموعی طور پر 14 لاکھ 66 ہزار روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔

کارروائی کے دوران 22 مختلف اشیائے خورونوش کے سیمپلز حاصل کیے گئے ، اور 550 لیٹر ملاوٹی دودھ، 250 کلوگرام ناقص گوشت، 120 لیٹر غیر معیاری پانی، 80 خراب انڈے اور 3 من سے زائد رینسڈ آئل سمیت دیگر مضر صحت اشیاء تلف کی گئیں۔معائنے کے دوران متعدد مقامات پر صفائی کے ناقص انتظامات، حشرات کی بہتات اور فوڈ ورکرز کے میڈیکل و ٹریننگ سرٹیفکیٹس کی عدم موجودگی بھی نوٹ کی گئی، جس پر متعلقہ مالکان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

محکمہ تحفظ ماحولیات ایک سال بعد بھی پلاسٹک بیگزکے استعمال کی روک تھام میں ناکام

ڈی پی او میانوالی کا واں بھچراں پوائنٹ کا دورہ، ہیلمٹ تقسیم

ایک اور خاتون نے اسلام قبول کر لیا

ہسپتال ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے تربیتی سیشن کا انعقاد

ملک صہیب احمد بھرتھ کا ٹی ایچ کیو ہسپتال بھیرہ پر چھاپہ

شاکر نظامی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، ہارون الرشید تبسم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ