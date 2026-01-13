صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر غلام مرتضی نے چارج سنبھال لیا

  • فیصل آباد
ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر غلام مرتضی نے چارج سنبھال لیا

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر غلام مرتضی نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر عملی کام کا آغاز کر دیا۔

محکمہ تعلیم کے افسران اور عملے نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور گلدستے پیش کیے ۔ماہرین تعلیم نے غلام مرتضی کو مبارکباد دی اور ان کی قیادت میں تعلیمی نظام میں ترقی اور اصلاحات کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر غلام مرتضی نے کہا کہ وہ اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے تعلیمی معیار میں بہتری کے لیے کام کریں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

نسٹ میں عالمی ماڈل یونائیٹڈ نیشنز کانفرنس کا آغاز،عالمی تعاون پر زور

بحریہ یونیورسٹی کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس، کارکردگی پر اطمینان کا اظہار

کمشنر راولپنڈی کا کچہری چوک ری ماڈلنگ منصوبہ کا دورہ ،کام کا جائزہ

اشیائے صرف کی ارزاں نرخوں پر فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت

کشمیر کی آزادی ،عوامی مسائل کا حل اولین ترجیح ،فیصل راٹھور

گوشت تو عوام کو سونگھنے کے لئے بھی میسر نہیں ،مزمل اسلم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس