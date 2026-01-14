سینئر صحافی مہر نذیرانتقال کرگئے
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )سابق جنرل سیکرٹری بار و وائس چیئرمین جڑانوالہ پریس کلب مہر آصف نذیر ایڈووکیٹ کے والد سابق صدر پریس کلب،سینئر صحافی مہر نذیر حرکت قلب بند ہوجانے سے انتقا ل کرگئے ۔ نماز جنازہ میں سیاسی وسماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مرحوم کے قل شریف کا ختم آج صبح 9بجے بالمقابل بس سٹینڈ جامع مسجد نور بہار مدینہ میں ادا کیا جائیگا۔
