صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینئر صحافی مہر نذیرانتقال کرگئے

  • فیصل آباد
سینئر صحافی مہر نذیرانتقال کرگئے

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )سابق جنرل سیکرٹری بار و وائس چیئرمین جڑانوالہ پریس کلب مہر آصف نذیر ایڈووکیٹ کے والد سابق صدر پریس کلب،سینئر صحافی مہر نذیر حرکت قلب بند ہوجانے سے انتقا ل کرگئے ۔ نماز جنازہ میں سیاسی وسماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مرحوم کے قل شریف کا ختم آج صبح 9بجے بالمقابل بس سٹینڈ جامع مسجد نور بہار مدینہ میں ادا کیا جائیگا۔

سابق جنرل سیکرٹری بار و وائس چیئرمین جڑانوالہ پریس کلب مہر آصف نذیر ایڈووکیٹ کے والد سابق صدر پریس کلب،سینئر صحافی مہر نذیر حرکت قلب بند ہوجانے سے انتقا ل کرگئے ۔ نماز جنازہ میں سیاسی وسماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مرحوم کے قل شریف کا ختم آج صبح 9بجے بالمقابل بس سٹینڈ جامع مسجد نور بہار مدینہ میں ادا کیا جائیگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پیما کے 4 ہزار سے زائد سکول مالی مسائل سے دوچار

نشتر میں زیرعلاج مریض میں ڈینگی کی تصدیق

حاملہ خاتون سے زیادتی کا الزام،ملزم کیخلاف مقدمہ درج

اغوا کے مختلف واقعات پر مقدمات درج کرلئے گئے

سکواڈ کی چھاپہ مار کارروائی

آج کے کالمز

ایاز امیر
چھوٹے دل اور ظرف کی کمی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (3)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (9)
شاہد صدیقی
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین
سعود عثمانی
محمد حسن رضا
خاموش طاقت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر