صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مضر صحت گوشت تلف ، ترسیل ناکام،ملزم گرفتار

  • فیصل آباد
مضر صحت گوشت تلف ، ترسیل ناکام،ملزم گرفتار

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مضر صحت گوشت کی ترسیل ناکام بنا دی گئی۔

 تھانہ جھمرہ کے علاقے میں فوڈ اتھارٹی ٹیم نے کارروائی کرتے بھاری مقدار میں مضر صحت گوشت کو قبضے میں لے کر تلف کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کروا دیا ، مقدمہ درج کرلیاگیاجبکہ تھانہ رضا آباد کے علاقے میں فوڈ اتھارٹی ٹیم نے مختلف پوائنٹس کو چیک کیا۔ اس دوران مضر صحت وغیر معیاری مرچیں اور دیگر مصالحہ جات کی تیاری اور خرید و فروخت کا عمل پایا گیا۔ جس پر یونٹ کو سیل کرکے مالک کیخلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کاروائی شروع کر دی گئی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پیما کے 4 ہزار سے زائد سکول مالی مسائل سے دوچار

نشتر میں زیرعلاج مریض میں ڈینگی کی تصدیق

حاملہ خاتون سے زیادتی کا الزام،ملزم کیخلاف مقدمہ درج

اغوا کے مختلف واقعات پر مقدمات درج کرلئے گئے

سکواڈ کی چھاپہ مار کارروائی

آج کے کالمز

ایاز امیر
چھوٹے دل اور ظرف کی کمی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (3)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (9)
شاہد صدیقی
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین
سعود عثمانی
محمد حسن رضا
خاموش طاقت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر