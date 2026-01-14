صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلع جھنگ کے آئمہ کو 25ہزار فی کس پے آرڈرزتقسیم

  • فیصل آباد
ضلع جھنگ کے آئمہ کو 25ہزار فی کس پے آرڈرزتقسیم

جھنگ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ضلع کونسل ہال میں اعزازیہ کارڈز تقسیم کی خصوصی تقریب کا انعقاد ۔

ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر، ممبر صوبائی اسمبلی عابدہ بشیر،سابق ممبر صوبائی اسمبلی راشدہ یعقوب شیخ ، سابق ممبر صوبائی اسمبلی اسلم بھروانہ،سابق ممبر صوبائی اسمبلی شیخ یعقوب، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمود اور اسسٹنٹ کمشنر جھنگ نے ہمراہ ضلع جھنگ کے آئمہ کرام کو25ہزار فی کس پے آرڈرز پیش کئے ۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈرکی زیر صدارت ضلعی محکموں کے افسرو ں کا اجلاس بھی ہوا۔ جاری منصوبوں ، مجسٹریٹس کی کارکردگی اور اشیائے ضروریہ کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنے کیلئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے ستھرا پنجاب و پیرا فورس کو صفائی و تجاوزات خاتمے کی ہدایات جاری کیں۔ مزید برآں ایڈیشنل ڈی سی جنرل عامر محمودنے یوسی سطح پر تعینات مانیٹرنگ افسروں سے میٹنگ میں صفائی، تجاوزات اور سیوریج مسائل پرفیڈ بیک لیا اور کہاصفائی آپریشن، تجاوزات خاتمے کا مشن جاری رکھا جائیگا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گورنمنٹ بوائز پرائمری سکول میں تعمیراتی کاموں کا افتتاح

طسٹی اور صدر تحصیل کے دفاتر میں صفائی نہ ہونے پر ڈی سی کا اظہار برہمی

نواز شریف سٹیڈیم ڈسکہ میں ونٹر فلاور فیملی فیسٹیول کا انعقاد

علی پورچٹھہ:شہریوں کی جانب سے تھیلے سیمیا کے مریض بچوں کیلئے خون کا عطیہ

حافظ آباد:مصروف شاہراہ پر ٹرانسفارمرٹرالی کے باعث حادثات

حافظ آباد:نو منتخب صدر و سیکرٹری بار کی جانب سے وکلا کے اعزاز میں تقریب

آج کے کالمز

ایاز امیر
چھوٹے دل اور ظرف کی کمی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (3)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (9)
شاہد صدیقی
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین
سعود عثمانی
محمد حسن رضا
خاموش طاقت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر