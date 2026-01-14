پرائیویٹ ڈاکٹرز بے جا ٹیکسز کیخلاف سراپا احتجاج
گوجرہ(نمائندہ دنیا )پرائیویٹ ڈاکٹرز بے جا ٹیکسز کیخلاف سراپا احتجاج بن گئے ۔شہر بھر کے ڈاکٹرز نے ہڑتال کر تے ہو ئے کلینک بند کر دئیے ۔ گوجرہ کے ڈاکٹرزکا کہناہے کہ وہ پہلے ہی حکومت کو بھاری ٹیکس دے رہے ہیں اب ایف بی آر کے افسر کلینکوں پر دھاوابو ل کر ہراساں کر رہے ہیں جس سے وہ معاشی بدحالی کا شکار ہو رہے ہیں ۔ ڈاکٹرز نے حکومت سے جاری ظلم وزیادتی کاسلسلہ بند کرنے کا مطالبہ کیا۔
