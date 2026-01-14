صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رجانہ میں وائلڈ لائف پارک خستہ حالی کا شکار

  • فیصل آباد
رجانہ میں وائلڈ لائف پارک خستہ حالی کا شکار

رجانہ(نمائندہ دنیا)رجانہ وائلڈ لائف پارک خستہ حالی کا شکار، جھولے اور بینچ بھی ٹوٹ پھوٹ چکے ۔ پارک میں آنے والے بچے جھولوں کی ابتر حالت دیکھ کر مایوس لوٹنے پر مجبور ہیں ۔

بزرگ شہریوں، خواتین اور بچوں کے ہمراہ آنے والے افراد کو بیٹھنے میں شدید دشواری کا سامنا ہے ۔ پارک میں پینے کے صاف پانی سمیت دیگر بنیادی سہولیات بھی ناپید ہیں ۔پارک انچارج کے مطابق پارک کی بہتری کیلئے ترقیاتی فنڈز دستیاب نہیں۔شہریوں نے ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ، ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ پارک کی خستہ حالت کا فوری نوٹس لیا جائے ، بچوں کیلئے نئے محفوظ اور معیاری جھولے نصب ، ٹوٹے بینچ تبدیل اور پینے کے صاف پانی سمیت تمام بنیادی سہولیات فوری فراہم کی جائیں تاکہ عوام کو معیاری تفریحی ماحول میسر آ سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سوا سال میں صرف 1فیصد رقبے پر شجر کاری: ماحولیاتی آلودگی کم کرنے کا منصوبہ ٹھپ

مختلف سوسائٹیوں میں ترقیاتی کام شروع کرنے کی ہدایت

رمضان میں عام صارفین کو ریلیف دیں گے :سلمیٰ بٹ

جرائم کنٹرول، ریلویز تنصیبات کی سکیورٹی کیلئے ایس پی ویڈیولنک کانفرنس

ٹولنٹن مارکیٹ کے تاجروں کا احتجاج

اندرون شہر 22ہزار چھتوں پر بسنت منانے کی تیاریاں

آج کے کالمز

ایاز امیر
چھوٹے دل اور ظرف کی کمی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (3)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (9)
شاہد صدیقی
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین
سعود عثمانی
محمد حسن رضا
خاموش طاقت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر