نئی حد بندیاں، تجاویزلوکل گورنمنٹ دفاتر میں آویزاں
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے تحت شہری و دیہی علاقوں کی نئی حد بندی کا عمل جاری ہے ،
اس سلسلے میں نئی حد بندی کی ابتدائی تجاویز عوامی آگاہی کے لیے ڈپٹی کمشنر، اے سیز اور متعلقہ لوکل گورنمنٹ دفاتر میں آویزاں کر دی گئی ہیں،ضلعی انتظامیہ کے مطابق شہریوں کو نئی حد بندیوں پر اعتراضات جمع کروانے کا حق حاصل ہے ،اعتراضات جمع کروانے کی آخری تاریخ 14 جنوری 2025 مقرر کی گئی ہے ، جبکہ جوابی اعتراضات جمع کروانے کے لیے 17 جنوری 2025 کی تاریخ مختص کی گئی ہے ،انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حد بندیوں کا یہ عمل شفاف نظام، منصفانہ نمائندگی اور مؤثر بلدیاتی نظام کے قیام کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے ۔شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ مقررہ تاریخوں کے اندر اپنی آرا اور اعتراضات متعلقہ دفاتر میں جمع کروا کر اس جمہوری عمل میں بھرپور حصہ لیں۔