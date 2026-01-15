صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کورے سے فصلوں کے تحفظ کیلئے کاشتکاروں کو ہدایات

  • فیصل آباد
کورے سے فصلوں کے تحفظ کیلئے کاشتکاروں کو ہدایات

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ترجمان محکمہ زراعت پنجاب نے کہا ہے کہ شدید سردی اور کورے کے باعث پودوں کے تنوں، شاخوں اور پتوں کے خلیوں میں موجود پانی جم کر برف بن جاتا ہے ، جس سے پودوں کی نشوونما بری طرح متاثر ہوتی ہے اور بعض اوقات پودے مر بھی جاتے ہیں۔

 انہوں نے کاشتکاروں کو ہدایت کی کہ فصلوں اور باغات کو سردی اور کورے سے محفوظ رکھنے کے لیے محکمہ زراعت کی سفارشات پر عمل کریں۔باغات کو سخت سردی سے بچانے کے لیے پودوں کے تنوں پر چونا اور نیلا تھوتھا ملا کر سفیدی کرنا مفید ہے ، جس سے سردی کے اثرات میں نمایاں کمی آتی ہے ۔ اس کے علاوہ پودوں کے تنوں کے گرد پرانی بوری یا پرالی لپیٹ کر بھی سردی کے اثرات کم کیے جا سکتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ کیڑے اور بیماریاں پودوں کو کمزور کر دیتی ہیں، اس لیے ان کا بروقت تدارک ضروری ہے تاکہ پودے صحت مند اور توانا رہیں۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ کہر کی متوقع راتوں میں آبپاشی ضرور کی جائے کیونکہ آبپاشی سے زمین کے درجہ حرارت میں توازن رہتا ہے اور پودے سردی کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔محکمہ زراعت کے ترجمان کے مطابق باغات میں پودوں کی عمر کے مطابق ان کے گرد گلا سڑا گوبر بکھیرنے سے زمینی درجہ حرارت میں اچانک تبدیلی رکتی ہے اور کورے کے ممکنہ نقصان سے بچاؤ ہوتا ہے ۔ نرسریوں میں پھلدار پودوں کو شیشم یا دیگر شاخوں سے اس طرح ڈھانپنا چاہیے کہ دن کے وقت سورج کی روشنی پہنچتی رہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

واحد سڑک کا گرین انرجی منصوبہ کاغذوں تک محدود، کروڑوں کے بجلی بل ادا

بسنت پر شہری 10 ہزار رکشوں پر مفت سفر کرینگے

حکومت کا 26 مارچ کو ہارس اینڈ کیٹل شو کرانے کا فیصلہ

گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کی فیس 700 سے 950 مقرر

یو ایم ٹی میں میٹ اینڈ گریٹ سیشن

شدید دھند پر ٹرینیں گھنٹوں لیٹ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن