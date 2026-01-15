صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈویژنل ریسلنگ ہنٹ پروگرام 17جنوری کو منعقد ہوگا

  • فیصل آباد
ڈویژنل ریسلنگ ہنٹ پروگرام 17جنوری کو منعقد ہوگا

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈویژنل سپورٹس ڈیپارٹمنٹ کے زیرِ اہتمام پاکستان آرمی اور پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کے تعاون سے ڈویژنل ریسلنگ ہنٹ پروگرام ہفتہ 17 جنوری 2026 کو صبح 10 بجے کلیم شہید انڈور سپورٹس کمپلیکس، ہال غلام محمد آباد فیصل آباد میں منعقد ہوگا۔

ڈویژنل ریسلنگ ہنٹ پروگرام میں ڈسٹرکٹ فیصل آباد، ڈسٹرکٹ ٹوبہ ٹیک سنگھ اور ڈسٹرکٹ جھنگ کی ٹیموں کے درمیان ریسلنگ کے مقابلے ہوں گے ۔ یہ مقابلے انڈر 17 (U-17) اور انڈر 19 (U-19) کیٹیگریز کے پہلوانوں کے درمیان منعقد کیے جائیں گے ۔پروگرام کا مقصد باصلاحیت نوجوان پہلوانوں کی نشاندہی اور فیصل آباد ڈویژن کی ریسلنگ ٹیم کا انتخاب کرنا ہے ۔ منتخب ہونے والے پہلوان آئندہ اعلیٰ سطح کے مقابلوں میں فیصل آباد ڈویژن کی نمائندگی کریں گے ۔ اس ایونٹ کے انعقاد کا بنیادی مقصد نوجوان کھلاڑیوں کو قومی سطح پر آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنا اور کھیلوں کے فروغ کو یقینی بنانا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

اساتذہ اور محکمہ تعلیم کے ملازمین کے تبادلوں میں شفافیت کیلئے ای ٹرانسفر سسٹم نافذ

کتا مار مہم کے حوالے سے عدالت کے فیصلے پر عمل کیا جائے گا، میئر

قابض میئر کے تمام دعوے جھوٹ ثابت، منعم ظفر

عدالتی احکامات پر عمل درآمد کا حکم

لاڑکانہ:ایل پی جی قیمتوں میں اضافے کیخلاف رکشہ یونین کا مظاہرہ

گھریلو ملازمہ کو زیادتی کا نشانہ بنانے والا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن