پی ٹی آئی کے جھوٹے بیانیہ سے گمراہ لو گ حکومتی کارکرردگی سے مطمئن :میاں عرفان منان
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے رہنمااوراین اے 101 سے سابق ٹکٹ ہولڈر میاں عرفان منان نے کہاہے کہ۔۔۔
پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اور جھوٹے بیانیہ سے سیاسی طورپر گمراہ ہونیوالے لوگ اب حکومتی کارکرردگی سے مطمئن ہوچکے ہیں لاہور اورہری پورمیں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کی شکست اورمسلم لیگ ن کے امیدواروں کی کامیابی اس کا واضح ثبوت ہے ۔ 2برس میں وزیراعظم شہباز شریف اوروزیراعلی پنجاب مریم نواز شریف نے جس طرح عوام کو مشکلات سے نکال کربنیادی سہولتیں فراہم کی ہیں۔