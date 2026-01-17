صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر کے تالے توڑ کر زیورات، نقدی، سامان لوٹ لیا

  • فیصل آباد
محلہ کمال آباد میں عدنان کے گھر پر ملزموں نے دھاوا بو لا ، مقدمہ درج

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گھر کے تالے توڑ کر زیورات، نقدی، موبائل فونز، ایل سی ڈی، کپڑے ، برتن اور دیگر قیمتی سامان چوری کر لیا گیا۔تھانہ گلبرگ کے علاقے محلہ کمال آباد میں عدنان نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ رات کی تاریکی میں ملز موں نے مبینہ طور پر اس کے گھر میں داخل ہو کر الماریوں کے تالے توڑ کر زیورات، نقدی، موبائلز، ایل سی ڈی، برتن، کپڑے اور دیگر لاکھوں روپے مالیت کا قیمتی سامان چوری کر لیا اور موقع سے فرار ہوگئے ۔ جس پر پولیس نے متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔

 

