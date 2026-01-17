صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاسپورٹ آفس کا ملازم ظاہر کر کے لوٹ مارکرنیوالا گرفتار

  • فیصل آباد
پاسپورٹ آفس کا ملازم ظاہر کر کے لوٹ مارکرنیوالا گرفتار

شہریوں کو جلدی پاسپورٹ بنوانے کا جھانسہ دے کر پیسے بٹورے جا رہے تھے

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خود کو پاسپورٹ آفس کا ملازم ظاہر کرتے ہوئے شہریوں سے نوسر بازی کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے میں قائم پاسپورٹ آفس کے قریب ملزم کی جانب سے خود کو پاسپورٹ آفس کا ملازم ظاہر کرتے ہوئے شہریوں کو جلدی پاسپورٹ بنوانے کا جھانسہ دے کر پیسے بٹورے جا رہے تھے ۔ جس کی اطلاع ملنے پر انتظامیہ نے ملزم کو گرفتار کرکے واقعہ کا مقدمہ درج کرواتے ہوئے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

لبرٹی گول چکر کو قومی تقریبات منانے کیلئے استعمال کرنیکا فیصلہ

آئندہ سال مزید واٹرٹینکس منصوبے متعارف کرانیکافیصلہ

سی سی پی او آفس کمپلینٹ سیل میں 296درخواستیں موصول

چلڈرن ہسپتال میں خالی اسامیوں پر ڈاکٹرز کی بھرتیاں شروع

واسا :بوسیدہ لائنوں کیساتھ ناکارہ مشینری بھی بدلنے کافیصلہ

مختلف علاقوں میں کارروائیاں،93املاک سربمہر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن