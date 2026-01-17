صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بل جمع کروانے کی بجائے جعلی مہر لگا کر شہری سے فراڈ

  • فیصل آباد
بل جمع کروانے کی بجائے جعلی مہر لگا کر شہری سے فراڈ

رقم واپس کرنے کی بجائے سنگین نتائج کی دھمکیاں ، پو لیس نے مقدمہ درج کرلیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)بل کی رقم وصول کرکے بل جمع کروانے کی بجائے جعلی مہر لگا کر شہری سے فراڈ کرنے والے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا تھانہ جھنگ بازار میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے خالد نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اس کے بل کی رقم وصول کرنے کے بعد جمع کروانے کی بجائے اس کے بل پر جعلی مہر لگا کر اس کو فراڈ کا شکار بنا دیا۔ بعد ازاں رقم واپس کرنے کی بجائے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جانے لگیں۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کردی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سرکاری ڈاکٹرز،پیرا میڈیکس کی کڑی نگرانی شروع

ڈی سی کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ

سی پی او کی مسجد میں کچہری شہریوں کے مسائل سنے

خان گڑھ میں آٹا مہنگا، سرکاری نرخوں پر عمل نہ ہوسکا

ایف آئی اے ملتان کی کارروائی، تین انسانی سمگلرز گرفتار

خانیوال :موٹرسائیکل اور کار کے تصادم میں3افراد زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن