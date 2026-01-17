صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)سابق ایس ایچ او تھانہ ٹھیکریوالا انسپکٹر ارسلان باری کی والدہ انتقال کر گئیں،مرحومہ کو نماز جنازہ کے بعد مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا،رسم قل آج ہو گی،نماز جنازہ میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔

