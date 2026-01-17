صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسائل کے حل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے :چودھری ظفر اقبال ناگرہ

  • فیصل آباد
مسائل کے حل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے :چودھری ظفر اقبال ناگرہ

ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا )حلقہ کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار مسلم لیگ ن کے ایم پی اے حلقہ پی پی 109 چودھر ی ظفر اقبال ناگرہ نے حلقہ کے دورے کے دوران عمائدین سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔

انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کے مسائل کے حل کے لیے بلا امتیاز ترقیاتی منصوبوں کے لیے بھاری فنڈز فراہم کر رہی ہے ۔ چودھری ظفر اقبال ناگرہ نے کہا کہ پنجاب کی وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی عوام دوست پالیسیوں سے مسلم لیگ ن کا مورال بلند ہو رہا ہے اور آئندہ الیکشن کارکردگی کی بنیاد پر لڑیں گے تاکہ قوم کے ووٹوں سے کامیابی حاصل کر کے ملک و قوم کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مری میں ممکنہ برفباری ،متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت

اہل قلم کا وظیفہ 25ہزار ،وزیر اعظم کو درخواست دیدی ،اورنگزیب کچھی

تھانوں کو جدید اور عوام دوست مراکز میں تبدیل کیا جائے ،آئی جی

پی ای سی اور چائنا انرجی انٹرنیشنل گروپ کے مابین سٹر ٹیجک شراکت داری پر اتفاق

یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں ٹیکس آگاہی سے متعلق سیمینار

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری درخواستوں پر فوری احکامات جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن