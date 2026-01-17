صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پتنگ بازی کیخلاف پولیس کا کریک ڈاؤن، خفیہ فیکٹری سیل

  • فیصل آباد
پتنگ بازی کیخلاف پولیس کا کریک ڈاؤن، خفیہ فیکٹری سیل

ملزم نسیم حسین کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلع جھنگ میں پتنگ بازی کے خطرناک اور خونی کھیل کے خلاف پولیس کی مؤثر اور ہمہ گیر کارروائی جاری ہے ۔ تھانہ سٹی پولیس نے حال ہی میں ایک خفیہ پتنگ ساز فیکٹری پر چھاپہ مار کر ہزاروں پتنگیں، ڈوریں اور دیگر ممنوعہ ساز و سامان برآمد کر لیا۔کارروائی کے دوران ملزم نسیم حسین کو موقع سے گرفتار کر کے اس کے خلاف تھانہ سٹی میں باقاعدہ مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس کی یہ بروقت کارروائی نہ صرف ممنوعہ سامان کی سپلائی لائن منقطع کرنے میں اہم قدم ہے بلکہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کی جانب بھی ایک بڑی پیش رفت ہے۔

ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جھنگ کیپٹن (ر) بلال افتخار کیانی نے کہا کہ ضلع بھر میں پتنگ بازی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کی جا رہی ہے اور خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر دیگر کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ خود اس خطرناک سرگرمی سے اجتناب کریں اور اپنے بچوں و نوجوانوں کو بھی اس کھیل سے دور رکھیں تاکہ انسانی جانیں ضائع ہونے سے محفوظ رہ سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سرکاری ڈاکٹرز،پیرا میڈیکس کی کڑی نگرانی شروع

ڈی سی کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ

سی پی او کی مسجد میں کچہری شہریوں کے مسائل سنے

خان گڑھ میں آٹا مہنگا، سرکاری نرخوں پر عمل نہ ہوسکا

ایف آئی اے ملتان کی کارروائی، تین انسانی سمگلرز گرفتار

خانیوال :موٹرسائیکل اور کار کے تصادم میں3افراد زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن